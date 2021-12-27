الحشد يعلن انتهاء عمليات سلسلة جبال حمرين

2021/12/27 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، انتهاء عمليات سلسلة جبال حمرين.

وقال إعلام الحشد في بيان له تلقته (بغداد اليوم) ان "قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي أعلن ختام العملية الامنية التي انطلقت لملاحقة فلول “داعش” الارهابي في سلسلة جبال حمرين".

وأضاف الموسوي بحسب البيان إن “قيادة عمليات ديالى وقيادة كركوك لشرق دجلة في الحشد الشعبي انتهت بمرحلتها الثانية من العملية الأمنية في المنطقة المحصورة بين طريق كركوك بغداد طريق عين ليلى قرة تبة بسلسلة جبال حمرين”.

وأضح أن “الخطط وضعت بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى للجيش وتم عرض الخطط في العمليات المشتركة وتمت المصادقة عليها إذ نفذت من خمسة محاور بقيادة ألوية القيادة الأول والرابع والـ20 ، و24، و23 ولواء نداء ديالى ، وفوج القوات الخاصة واللواء 52 التابعة لمحور الشمال في الحشد الشعبي، فضلا عن الصنوف الساندة لهيئة الحشد الشعبي، وبغطاء جوي من طيران الجيش”.

وبين الموسوي، أن “المرحلة الاولى من العملية اسفرت عن العثور على 8 مضافات لفلول داعش الارهابي وتفكيك 5 عبوات ناسفة"، مضيفا ان "المرحلة الثانية اسفرت عن العثور على 13 مضافة لفلول داعش الارهابي وتفكيك 3 عبوات ناسفة”.

وتابع، ان "مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لهيئة الحشد الشعبي نجحت بتطهير 18 كم والعثور على 15 عبوة كانت مزروعة من قبل تنظيم داعش الارهابي لاستهداف القوات الامنية المتقدمة"، فضلا عن عثورها على 10 مضافات".

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