2021/12/27 | 19:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: qcUSxO6ssh0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لكثرة المشاكل.. الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية هي من اجل الحقوق المسلوبة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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