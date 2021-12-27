2021/12/27 | 19:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iOlq0wG-60o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رصاص عشوائي غادر يخطف روح طفل في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رصاص عشوائي غادر يخطف روح طفل في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).