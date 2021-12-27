العامري يعلق قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالمصادقة على نتائج الانتخابات

2021/12/27 | 19:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاثنين، على قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالمصادقة على نتائج الانتخابات.وقال العامرين في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً ، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي …

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