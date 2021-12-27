المرور: مشروع الأتمتة سيتضمن وضع رادارات وكاميرات لكشف السرعة

2021/12/27 | 19:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- هندرين مكي

حددت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، 3 مهام لمشروع الأتمتة فيما توقعت تطبيقه في العام المقبل.

وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مديرية المرور ماضية في انجاز مشروع الاتمتة وفي حال اكتمال جميع الامور القانونية والفنية ستتم المباشرة به بشكل رسمي"، لافتا الى أن "المشروع سيتضمن ثلاث مهام عبر وضع رادار لكشف السرعة وثانياً نصب الكاميرات لتصوير المركبات وارقامها بالاضافة الى رصد سرعة المركبة".

وأضاف، أن "الطرق الرئيسة والسريعة توجد فيها كاميرات وفي حال اكتمال الاتمتة ستتم المباشرة بنصب كاميرات إضافية"، مبينا أن "هنالك أمورا قانونية ومالية وإدارية وفنية في هذا المشروع وربما نشهد اكماله في العام المقبل".

وبشأن تهيئة الشوارع علق كريم أن "مديرية المرور جهة فنية لتنظيم حركة السير، حيث إن تهيئة الشوارع من اشارات مرورية او علامات او اكساء او صبغ للارصفة من اختصاصات دوائر اخرى كأمانة بغداد او دائرة الطرق والجسور".

وتابع أن "الدوائر المختصة جادة في وضع العلامات المرورية في الشوارع إلا أنها تتعرض لعمليات تخريب او حوادث تتسبب باختفاءها"، مبينا أن "هنالك طرقا تحتاج الى وضع علامات مرورية لتنظيم السير فيها، بالاضافة الى احتياج الطرق الخارجية لتلك العلامات وتمت المطالبة بها في اكثر من محفل".

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