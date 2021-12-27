حتى السيارات ممنوعة.. بؤرة كورونا الجديدة في الصين تشدد إجراءاتها

2021/12/27 | 19:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطبق الصين منذ العام الماضي استراتيجية "صفر كوفيد" المتمثلة في بذل كل ما في وسعها للحد من الإصابات الجديدة قدر الإمكان.

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