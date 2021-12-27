2021/12/27 | 19:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني لقي مقاتل رياضة “الكيك بوكسنغ” حتفه قبل أيام، بعد إصراره على تجنب تلقي لقاح فيروس كورونا، وإصراره على علاج إصابته بالفيروس “في المنزل”.وخرج فريدريك سينيسترا، البالغ من العمر 41 عاما، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بطل رياضي استهزأ بفيروس كورونا ورفض اللقاح فكانت “النهاية” المركز الخبري الوطني.

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