2021/12/27 | 19:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، الإثنين، إدانتها بشدة الهجوم الذي استهدف محافظة الصماطة في منطقة جازان، مؤكدة أنها تقف إلى جانب الرياض ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان يعلن موقفه من استهداف الحوثيين لجازان السعودية وسقوط ضحايا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان يعلن موقفه من استهداف الحوثيين لجازان السعودية وسقوط ضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).