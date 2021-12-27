ائتلاف النصر يعلن قبوله بقرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات

2021/12/27 | 19:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن “ائتلاف النصر” الاثنين، قبوله بقرار المحكمة الاتحادية، المصادقة على نتائج الانتخابات.وقال الائتلاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “ائتلاف النصر يعلن قبوله بقرار المحكمة الإتحادية الخاص بانتخابات 2021”.وأكد أن “الأساس في العملية الإنتخابية والسياسية أنها قائمة على السياقات الدستورية والقانونية، وبالتالي فإنه ورغم تحفظنا على العديد من …

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