الحزب الإسلامي: ملتزمون بقرار المحكمة الاتحادية ومستقبل العراق واستقراره هو الأهم

2021/12/27 | 19:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد الحزب الإسلامي العراقي، اليوم الإثنين، التزامه بقرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية.وقال الحزب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان التزامنا بهذا الموقف، لا يتقاطع مع موقفنا مما صاحب الانتخابات من خروقات، فالاعتراضات التي وجهت إلى العملية الانتخابية وبينها الحزب في مواقف سابقة، كانت من القوة والوضوح …

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