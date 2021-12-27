النصر يعلن قبوله قرار المحكمة الاتحادية التزاماً بالسياقات الدستورية

2021/12/27 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ائتلاف النصر، اليوم الاثنين، قبوله بقرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات، فيما دعا جميع القوى السياسية لوحدة الصف وإعلاء المصالح العامة.وقال الائتلاف في بيان، إن “الأساس في العملية الانتخابية والسياسية أنها قائمة على السياقات الدستورية والقانونية، وبالتالي فإنه ورغم تحفظنا على العديد من الاجراءات التي رافقت العملية الانتخابية وعمل المفوضية إلا أننا نؤكد أنّ الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية للدولة يحتم علينا القبول بتلك السياقات، رغم الحيف الذي وقع على “النصر” خاصة سواء في هذه الانتخابات أو التي سبقتها”.وأضاف: “إننا نقبل بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بالانتخابات”، مشيرا الى أنّ “موقف النصر كان وسيبقى لصالح دولة المواطنين وتأصيل ممارساتها وسيادة مؤسساتها ووحدة وعزة شعبها”.ودعا الائتلاف جميع القوى السياسية لوحدة الصف وإعلاء المصالح العامة، والاتفاق على معادلة حكم ناجحة وقوية ورشيدة قادرة على النهوض بواجباتها لإنقاذ الدولة”.

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