المرور تحدد 3 مهام لمشروع الأتمتة

2021/12/27 | 19:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، 3 مهام لمشروع الأتمتة فيما توقعت تطبيقه في العام المقبل.وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم في تصريح للوكالة الرسمية، […]

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