2021/12/27 | 19:15 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، 3 مهام لمشروع الأتمتة فيما توقعت تطبيقه في العام المقبل.
وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم في تصريح للوكالة الرسمية، […]
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وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم في تصريح للوكالة الرسمية، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تحدد 3 مهام لمشروع الأتمتة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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