اجتماع لقادة الإطار بعد قرار المصادقة على الانتخابات

2021/12/27 | 19:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر سياسي مقرب من الإطار التنسيقي بأن قادة الإطار سيجتمعون اليوم للتباحث حول قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي صادق على نتائج الانتخابات العراقية التي اجريت في 10 تشرين الاول الماضي.وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان اجتماعا سيعقد اليوم في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وبحضور قادة …

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