2021/12/27 | 19:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق بإحدى محطات الوقود في ديالى المركز الخبري الوطني.

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