2021/12/27 | 19:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fLZ9LDMSyXE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: بعد المصادقة مباشرة غادر انصار الكتل المعترضة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: بعد المصادقة مباشرة غادر انصار الكتل المعترضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).