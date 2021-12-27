2021/12/27 | 19:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZyPT7bhSeps

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السجن أكثر من قرن على سائق شاحنة بأمريكا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السجن أكثر من قرن على سائق شاحنة بأمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).