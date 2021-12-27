حريق كبير بمحطة وقود في ديالى

2021/12/27 | 19:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الأطفاء هرعت للحادث.

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