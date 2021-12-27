"عام الأمل".. أخبار سارة لمرضى "كوفيد طويل الأمد" في 2022

2021/12/27 | 19:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت مجلة "إيكونوميست" الأميركية أن يحمل عام 2022 أخبارا سارا فيما يتعلق بجائحة كورونا، مشيرة إلى أن مرض كوفيد-19 الذي أصاب العالم بالذعر قد يصبح مرضا عاديا، وقالت إن 2022 سيكون "عام الأمل" لمرضى كوفيد "طويل الأمد"

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