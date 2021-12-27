بتقنية الفاصل الزمني.. هذا هو أول منزل في العالم مطبوع بشكل ثلاثي الأبعاد ويشغله مالك

2021/12/27 | 19:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت عائلة من فيرجينيا مفاتيح المنزل الجديد، المطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد في الوقت المناسب لعيد الميلاد.المنزل هو أول منزل مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لمؤسسة Habitat for Humanity وهي منظمة غير ربحية وغير حكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لبيان صحفي من المؤسسة.يحتوي المنزل الذي تبلغ مساحته 1200 قدم مربع على ثلاث غرف نوم وحمامين كاملين وتم بناؤه من الخرسانة.

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