الأعرجي: العراق حريص على عمقه العربي

2021/12/27 | 19:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن العراق حريص على عمقه العربي ويسعى لترسيخ أمن واستقرار المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان أن الأعرجي استقبل وزير الدفاع اللبناني العميد موريس سليم، والوفد المرافق له، وبحثا تطوير التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، بما في ذلك توقيع مذكرة تعاون بين وزارتي الدفاع العراقية واللبنانية في المجال العسكري.

من جانبه شدد وزير الدفاع اللبناني على أهمية الالتفات إلى المصالح المشتركة التي تجمع الأشقاء العرب، والسعي لتعزيزها، بما يخدم المصالح التي تجمع الدول العربية.

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