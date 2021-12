2021/12/27 | 19:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

This handout photograph taken and released on December 27, 2021 by the Russian Space Agency Roscosmos shows a Soyuz-2.1b rocket booster with a Fregat upper stage and satellites of British firm OneWeb blasting off from a launchpad at the Baikonur Cosmodrome.



(Photo by Aleksander Pantyukhin / Russian Space Agency Roscosmos / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT “AFP PHOTO / ALEKSANDER PANTYUKHIN / RUSSIAN SPACE AGENCY ROSCOSMOS ” – NO MARKETING – NO ADVERTISING CAMPAIGNS – DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

نقل صاروخ روسي من طراز سويوز الاثنين 36 قمرا اصطناعيا أخرى لحساب الشركة البريطانية وان ويب OneWeb إلى المدار، مما يجعل الشركة تقطع أكثر من نصف الطريق نحو هدفها المتمثل في توفير الإنترنت بالنطاق العريض على المستوى العالمي.

تعمل الشركة التي مقرها في لندن على استكمال بناء كوكبة من الأقمار الاصطناعية التي تضعها في مدار أرضي منخفض وتوفر نطاقًا عريضًا محسّنًا وخدمات أخرى للبلدان في جميع أنحاء الكوكب.

تخطط الشركة البريطانية لتشغيل خدمة الإنترنت التجارية العالمية الخاصة بها بحلول العام المقبل عبر نحو 650 قمراً اصطناعياً.



ومع هذه المهمة الأخيرة صار لديها الآن ما مجموعه 394 قمرا اصطناعيا في المدار.

انطلق الصاروخ الروسي الذي تشغله شركة أريان سبيْس الأوروبية الساعة 13,10 ت غ من قاعدة بايكونور الفضائية التي تستأجرها موسكو في كازاخستان.

“انطلق!” غردت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس بعد الإطلاق.

تتنافس وان ويب في السباق لتوفير إنترنت سريع للمناطق النائية في العالم عبر الأقمار الاصطناعية مع المليارديرين إيلون ماسك وجيف بيزوس رئيس أمازون.

وارتبطت أريان سبيْس التي عملت مع روسيا لما يقرب من عقدين، بعقود لإطلاق 16 مركبة سويوز بين كانون الأول/ديسمبر 2020 ونهاية عام 2022.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“وان ويب” البريطانية تقترب من توفير الإنترنت عالميًا عبر القمر الاصطناعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“وان ويب” البريطانية تقترب من توفير الإنترنت عالميًا عبر القمر الاصطناعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).