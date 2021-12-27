2021/12/27 | 19:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استقبلت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاثنين، ثمان ناقلات نفطية رست عند ارصفة ميناء خور الزبير التخصصي .وقال مدير عام الموانئ المهندس فرحان الفرطوسي في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 8 ناقلات نفط ترسو في ميناء خور الزبير التخصصي المركز الخبري الوطني.

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