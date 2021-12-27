موسكو تبدأ مناورات عسكرية في شبه جزيرة القرم

2021/12/27 | 20:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت روسيا عن بدء مناوراتها العسكرية الجوية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها بالقوة عام 2014، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية، أن المناورات الحربية في القرم تركزت على صد هجوم جوي ضخم يشنه العدو، ويشارك في هذه المناورات نحو 10 الاف عسكري روسي.

ويأتي الإعلان هذه المناورات، بعد يومين فقط على انتهاء مناورات عسكرية روسية على حدود أوكرانيا، حيث ذكرت موسكو أن 10 آلاف جندي عادوا إلى قواعدهم مع اختتام التدريبات

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