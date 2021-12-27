2021/12/27 | 20:06 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكبيسي يغرد بعد المصادقة على النتائج: سنبقى السند الحقيقي للدفاع عن الحقوق

علق القيادي في تحالف العزم، مصطفى عياش الكبيسي، اليوم الاثنين، على مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال الكبيسي، في تغريدة له: "يومٌ عراقيٌ بامتياز,, مبارك لكل النواب الفائزين ،، وبالتوفيق في المرحلة المقبلة لمن لم يحالفهم الفوز هذه المرة".

وأضاف: "العزم أقوى وسيبقى السند الحقيقي للدفاع عن الحقوق".

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