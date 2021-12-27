فنان تشكيلي يطالب بتنفيذ مدينة للحروف في كربلاء للاسباب التالية ..

2021/12/27 | 20:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الفنان العراقي التشكيلي احمد

الناصري ان ينفذ مشروعه (مدينة الحروف

في محافظة كربلاء المقدسة لما تشهده

المدينة من حملات اعمار وحضور جماهيري

سنوي

وقال الناصري في حديث خصه لوكالة نون

الخبرية اليوم ا

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