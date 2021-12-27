2021/12/27 | 20:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بدء الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 20:10

واع/

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