واسط تخاطب امانة مجلس الوزراء بشأن شمول المحاضرين بقرار 315

2021/12/27 | 20:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ واسط محمد المياحي خاطب أمانة مجلس الوزراء.

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