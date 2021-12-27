مصطفى محمد يجدد عقده مع غلطة سراي التركي حتى عام 2025

2021/12/27 | 20:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللاعب المصري، مصطفى محمد، تجديد عقده مع نادي غلطة سراي التركي حتى عام 2025، الإثنين

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