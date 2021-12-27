2021/12/27 | 20:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NfVBu3Z6Ong

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تنسيقية محاضري نينوى تعلن إضراب اعضائها عن الدوام في المدارس رسميا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تنسيقية محاضري نينوى تعلن إضراب اعضائها عن الدوام في المدارس رسميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).