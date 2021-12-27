2021/12/27 | 20:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NJaZA5maVSA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أصغر مدخن في العالم يقلع عن التدخين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أصغر مدخن في العالم يقلع عن التدخين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).