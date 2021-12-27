التيار الصدري يطلق احتفالات بمناسبة المصادقة على نتائج الانتخابات

2021/12/27 | 20:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعطى "وزير الصدر" محمد صالح العراقي، اليوم الاثنين، الضوء الاخضر لانطلاق احتفالات التيار الصدري بمناسبة المصادقة على نتائج الانتخابات.

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ورد العراقي في تدوينة تابعها "ناس" (27 كانون الأول 2021)، على سؤال أحد متابيعه "حول الموعد الرسمي لما سماه بساعة (النصر) للاحتفال والتعبير عن الفرحة"، حيث قال العراقي "توكلنا على الله!".

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