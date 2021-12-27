2021/12/27 | 20:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بدأت الجولة الثامنة من مفاوضات القوى الدولية مع إيران بشأن البرنامج النووي والتي تضم (بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) إلى جانب إيران لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي الذي تم توقيعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق الجولة الثامنة من محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني المركز الخبري الوطني.

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