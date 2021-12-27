هذا هو الأكبر سناً.. بغداد اليوم تكشف عن رئيس الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي

2021/12/27 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، بان المرشح الفائز محمود المشهداني سيترأس جلسة البرلمان الأولى باعتباره الأكبر سنا وفقا للقانون.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الجلسة الأولى لمجلس النواب ستكون برئاسة كبير السن وهو النائب محمود المشهداني عن تحالف عزم".

وفاز المرشح محمود المشهداني في الانتخابات النيابية عن محافظة بغداد ضمن تحالف عزم.

ويعد المشهداني من مواليد 1948 عن عمر يناهز الـ 73 عاما والذي شغل رئاسة البرلمان للدورة النيابية الثانية من 2006 الى 2009.

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