2021/12/27 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
قال رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الاثنين، بعد العمليات الناجحة التي نُفذت بديالى وكركوك:"أنتظروا منا المزيد..
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قال رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الاثنين، بعد العمليات الناجحة التي نُفذت بديالى وكركوك:"أنتظروا منا المزيد..
سنبقى منتصرين".
وفي وقت سابق من اليوم، داهمت قوة من مكافحة الارهاب وكرا سريا لداعش في عمق تلال حمرين في محافظة ديالى لتحرير مخطوفين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس جهاز مكافحة الارهاب: انتظروا منا المزيد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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