رئيس جهاز مكافحة الارهاب: انتظروا منا المزيد



رئيس جهاز مكافحة الارهاب: انتظروا منا المزيد
2021/12/27 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد 

قال رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الاثنين، بعد العمليات الناجحة التي نُفذت بديالى وكركوك:"أنتظروا منا المزيد..

سنبقى منتصرين".

وفي وقت سابق من اليوم، داهمت قوة من مكافحة الارهاب وكرا سريا لداعش في عمق تلال حمرين في محافظة ديالى لتحرير مخطوفين.

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