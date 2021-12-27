رئيس جهاز مكافحة الارهاب: انتظروا منا المزيد

2021/12/27 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

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قال رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الاثنين، بعد العمليات الناجحة التي نُفذت بديالى وكركوك:"أنتظروا منا المزيد..



سنبقى منتصرين".

وفي وقت سابق من اليوم، داهمت قوة من مكافحة الارهاب وكرا سريا لداعش في عمق تلال حمرين في محافظة ديالى لتحرير مخطوفين.

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