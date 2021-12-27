"التفشي الرهيب".. أوميكرون يضرب البريميرليغ برقم قياسي

2021/12/27 | 20:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، عن تسجيل 103 إصابة قياسية بفيروس "كوفيد-19" بين لاعبين وأعضاء أجهزة فنية وطبية وإدارية

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