العثور على 13 وكراً لداعش في ديالى

2021/12/27 | 20:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برميل يحتوي على 5 بنادق كلاشنكوف واحادية 12.7 ملم وقناصين ديمتروف و3 اسلحة BKC و3 اشرطة BKC وبندقية M16 وأخرى Ak .

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