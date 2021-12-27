بعد المصادقة على النتائج.. حزب تقدم يوجه الشكر للجماهير التي جددت ثقتها بمشروعه

2021/12/27 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث باسم تحالف تقدم يحيى المحمدي، اليوم الاثنين، انه بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات نوجه كامل الشكر والتقدير للجماهير التي جددت ثقتها بنا وبمشروع حزب تقدم.

وقال المحمدي في تغريدة على تويتر، انه “بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات؛ نوجه كامل الشكر والتقدير للجماهير التي جددت ثقتها بنا وبمشروع حزب تقدم”.

واضاف “نقول لهم القادم أفضل وأجمل بجهود وتظافر جميع القوى الخيرة لتحقيق رفعة وكرامة الانسان العراقي”.

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