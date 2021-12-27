2021/12/27 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توعد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، بقايا عصابات داعش الإرهابية في ديالى وكركوك بالملاحقة والقضاء عليهم.وقال الساعدي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الساعدي يتوعد عصابات داعش بالقضاء عليهم المركز الخبري الوطني.

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