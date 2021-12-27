لماذا يحرص السيسي على اشعار الشعب بالذنب؟! - سعيد علام

2021/12/27 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام الم يكن من الاسهل بالنسبة الى الحكومة، فى تلك الحالة، ان تحل الشعب، وتنتخب شعباً اخر؟!برتولد برخت"الحل" 1953.قال الرئيس السيسي أثناء افتتاح مشروعات في محافظة أسيوط يوم الاربعاء الماضى: "..



لا يمكن اعطى بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز يعني، لأنك لو بتتجوز ومستني إن الدولة تديك بطاقة تموين، فإنت مش قادر تتجوز، مش قادر تصرف يعني ..



إزاي يعني، لأ دا كلام مش مظبوط، ودا برضه ثقافة ات ......





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