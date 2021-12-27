2021/12/27 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفاد موقع “داون ديتيكتور”، المختص في تتبع أعطال التطبيقات والمواقع، بوقوع عطل في تطبيق “تلغرام”، وفق ما ذكره العديد من المستخدمين عبر العالم.وبدأت ملاحظة العطل في حوالي الساعة 20:05 بتوقيت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عطل يصيب تطبيق “تلغرام” على نطاق واسع في العالم المركز الخبري الوطني.

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