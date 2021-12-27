الكهرباء توضح أسباب نقص تجهيز الطاقة مع انخفاض درجات الحرارة

2021/12/27 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اوضحت وزارة الكهرباء، اليوم الإثنين، أسباب نقص تجهيز الطاقة في عموم البلاد مع انخفاض درجات الحرارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "النقص واضح في تجهيز الطاقة الكهربائية مع دخول الذروة الشتوية وزيادة الأحمال"، مشيراً إلى ان "نقص إطلاقات الغاز المورد تسبب بتحديد كبير للأحمال، كما ادى إلى توقف بعض الوحدات التوليدية مثل محطات بسماية والقدس والخيرات والحيدرية ومحطات الجنوب".

وأضاف، أن "المفاوضات مستمرة مع الجانب الإيراني للإلتزام بفقرات العقد الموقع مع العراق، كما ان هنالك تنسيق عالي بين وزارتي الكهرباء والنفط لتعويض الغاز المفقود".

وتابع موسى، أن "هنالك عوامل اخرى ساهمت بنقص تجهيز الطاقة وهي شحة التخصيصات المالية وزيادة الطلب على الاستهلاك".

وأشار إلى أن "بعض الخطوط الناقلة من إيران تم دفع الطاقة فيها ولكنها لا تغطي الحاجة العامة من الطاقة الكهربائية".

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