بيان لتحالف العزم بعد المصادقة على نتائج الانتخابات

2021/12/27 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدر تحالف عزم، اليوم الاثنين، بيانا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابية النيابية 2021.

ورحب التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات"، مؤكدا عزمه "بالمضي ببناء الدولة".

وفيما يلي نص البيان:.

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