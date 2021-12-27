أصولها مصرية.. مذيعة محجبة حديث الإعلام الأمريكي

2021/12/27 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

صباح يوم السبت 25 ديسمبر/كانون الأول 2021، كان الأمريكيون على موعد مع ناذر، عندما ظهرت مذيعة محجبة على شاشة قناة إخبارية أمريكية، وهو حدث تفاعلت معه وسائل الإعلام المحلية وأيضاً بطلة الحدث الشابة الأمريكية من أصول مصرية، آية جلال.فقد احتفى إعلاميون أمريكيون بزميلتهم آية جلال، وهي شابة من أصول مصرية، بعد ظهورها لأول مرة كمقدمة أخبار في قناة WFSB التي تبث من ولاية كونيتيكت شمال شرق الولايات المتحدة.



وعلقت جلال على ظهورها الأول بأنه "شرف كبير لشغل هذا المقعد".تعتبر قناة WFSB تتبع إلى شبكة CBS الإخبارية، وتعمل آية جلال في الإعلام منذ سنوات، وكانت مراسلة ميدانية، بيد أنها المرة الأولى التي تقدم فيها نشرة أخبار.

في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية قالت آية جلال: "كنت أخشى أنه بسبب حجابي، لن تقبلني أي محطة إخبارية لتقديم برنامج على الهواء، ولهذا السبب ذهبت في البداية للحصول على وظيفة خلف الكواليس، لكن زملائي دفعوني إلى ذلك".كما أوضحت المذيعة الأمريكية من أصول مصرية: "طوال رحلتي، كانت لدي شكوك حول قدرتي على اقتحام مجال الإعلام، لا سيما بصفتي محجبة، لكن لحسن الحظ، كان لدي زملاء داعمون بشكل لا يصدق شجعوني على طول الطريق".بينما أشارت أول مذيعة محجبة إلى أنه على الرغم من أن زملاءها في وسائل الإعلام كانوا داعمين للغاية، إلا أنها قالت إن وسائل الإعلام هي السبب جزئياً في أن لديها هذه الشكوك في المقام الأول.قالت آية جلال: "على مدى سنوات، رأيت كيف يتم تشويه صورة المسلمين في وسائل الإعلام، أعتقد أن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة وسوء الفهم حول المسلمين"، وأضافت أن التمثيل في وسائل الإعلام والمواهب على الهواء يجب أن يعكس تنوع المجتمعات التي يقومون بإعداد التقارير عنها.

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