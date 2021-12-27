من هو رئيس الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الأكبر سناً؟

2021/12/27 | 21:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد افاد مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، بان المرشح الفائز محمود المشهداني سيترأس جلسة البرلمان الأولى باعتباره الأكبر سنا وفقا للقانون.وقال المصدر، ان “الجلسة الأولى لمجلس النواب ستكون برئاسة كبير السن وهو النائب محمود المشهداني عن تحالف عزم”.وفاز المرشح محمود المشهداني في الانتخابات النيابية عن محافظة بغداد ضمن تحالف عزم.ويعد المشهداني …

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