توب 5: المصادقة على نتائج انتخابات البرلمان العراقي.. ولبنان يتضامن مع السعودية

2021/12/27 | 21:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية ورفض دعوى إلغائها، وتنفيذ السعودية القتل تعزيرا بيمني ينتمي لداعش، إلى إعلان لبنان موقفه من استهداف الحوثيين لجازان السعودية… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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