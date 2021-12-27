رونالدو يتوج بجائزة الهداف التاريخي من جلوب سوكر

2021/12/27 | 21:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، بجائزة الهداف التاريخي لكرة القدم، والمقدمة من “جلوب سوكر” بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وقال خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، والذي تسلم الجائزة بدلا من نجم مانشستر يونايتد: “من الصعب على أي لاعب أن يسجل عدد الأهداف التي سجلها رونالدو، فهو أفضل لاعب في العالم، ويستحق هذه الجائزة”.

وظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو في رسالة مصورة، حيث قال: “لسوء الحظ لم أستطع التواجد في الحفل، لكنني سعيد بهذه الجائزة، وأتمنى للجميع حظ موفق، وعطلة عيد ميلاد سعيدة”.

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