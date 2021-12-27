النقل تباشر بتسييج السكك الحديدية وتعلن عن توجه لوضع بوابات إلكترونية

2021/12/27 | 21:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ورد عبد الأمير كشفت المديرية العامة للسكك الحديد التابعة لوزارة النقل، اليوم الاثنين، عن تطبيق خطوتين لحماية السكك وإزالة التجاوزات، فيما أكدت المباشرة بتسييج السكك والتوجه لوضع بوابات إلكترونية.وقال مدير عام شركة سكك الحديد طالب جواد الحسيني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الخطوة الأولى تتمثل بالجهود المستمرة والكبيرة لرفع التجاوزات على محرمات سكك الحديد"، مبينا أن "المديرية بالتعاون مع شرطة السكك تقوم بحملات لرفع التجاوزات بشكل يومي".وأضاف الحسيني، أن "التجاوزات على محرمات ومشيدات السكك تسببت بضرر اقتصادي وعطل عملية سير عمل السكك"، داعيا "المواطنين الى التعاون مع المديرية لمنع التجاوزات على السكك". وأضاف، أن "الخطوة الثانية تتمثل بحملة تسييج السكك، وباشرت المديرية بها في قاطع القادسية واليرموك وصولاً لمحطة الدورة واليوسفية وإعادة السياج (بي ار سي) لحماية ممتلكات السكك ولتأمين حماية سير القطارات للمسافرين والبضائع".واشار الحسيني إلى أن "البوابات التي تقع في التقاطعات، تعرضت كباقي دوائر الدولة لاضرار بلغت 100 بالمئة وتحتاج الى صيانة"، لافتا الى "صيانة بعض البوابات على شارع المطار"، مستدركاً "إلا أن قلة الملاكات واحالة عدد كبير من الموظفين الى التقاعد أثر على عمل البوابات".وتابع أن "مديرية السكك تعمل على وضع بوابات الكترونية دون تدخل بشري، ويحتاج الأمر الى تخصيص مالي، وهنالك تنسيق مع وزارة النقل بهذا الشأن"، منوها بأن "الخط الوحيد الذي يعمل بنقل المسافرين هو خط بغداد البصرة، والمديرية تعمل بطاقة 30 بالمئة من طاقتها الكلية".وبين، أن "هناك اقبالا على الرحلات في القطار من قبل المواطنين، وهناك رحلات ايام السبت والاحد والاثنين"، لافتا الى أن "السكك ارتأت تحديد الايام التزاما بالجوانب الصحية".

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