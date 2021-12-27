2021/12/27 | 21:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس اللبناني: نريد أفضل العلاقات مع الدول العربية وتحديدًا دول الخليج المركز الخبري الوطني.

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