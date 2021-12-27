طقس العراق: استدارة مطرية مميزة قريبا.. انتظروا الزوابع الرعدية!

2021/12/27 | 21:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التنبؤات الجوية، الاثنين، الى تأثر البلاد بموجة مطرية بدءا من يوم الاربعاء المقبل.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة تابعها NRT عربية، (27 كانون الاول 2021)، ان "خرائط الطقس تشير حالة جوية مطرية متجددة تتأثر بها غالبية دول شرق المتوسط والعراق والجزيرة العربية، وهذه الحالة افتقدناها منذ سنين وهي من الحالات الشتوية المميزة، وما يميزها هو فترة تأثيرها الطويل، والذي يمتد بحسب المؤشرات من يومين الى مايقارب 6 أيام" .

واضاف، "الحالة عبارة عن موجات علوية بعضها خلف بعض ونتيجة لوجود (بلوك) قوي جنوب ووسط اوروبا، انحدرت الاخاديد نحونا بالكيفية المتوقعة".

وتابع، "الموجة العلوية الاولى ستكون خلال يومي الاربعاء والخميس، وسيقتصر تأثيرها على المنطقتين الجنوبية والفرات الاوسط وفرص الامطار حاضرة في هذه المناطق، وتكون من خفيفة الى معتدلة ديمية احيانا، ولاتشمل باقي المناطق".

وبين، أن "يوم الجمعة ستكون فترة توقف للأمطار مع استمرار تواجد السحب في الاجواء، ثم تعود الحالة بشكل وتأثير اقوى، وتستمر لغاية منتصف الاسبوع حيث تتسع وتزداد الامطار لتشمل المنطقتين الوسطى والشمالية ،مع استمرار فرص الامطار في الجنوب والفرات الاوسط".

ولفت الى ان "مناطق عديدة من البلاد ستتعرض لامطار معتدلة مع غزارة واردة ايضا مصحوبة احيانا بالزوابع الرعدية، وستشمل عموم المدن بنسب هطول متفاوته وعلى فترات، وتتخلل الحالة اجواء غائمة جزئيا في الكثير من الاحيان اي بمعنى لايستمر الطقس غائما خلال فترة تاثير الحالة".

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