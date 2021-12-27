تحالف العزم يصدر بياناً بشأن المصادقة على نتائج الانتخابات

2021/12/27 | 21:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدر تحالف عزم، اليوم الاثنين، بيانا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابية النيابية 2021.ورحب التحالف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “بمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات”، مؤكدا عزمه “بالمضي ببناء الدولة”.وفيما يلي نص البيان:.

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